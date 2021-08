Transportatorii, sub amenințarea falimentului 40.000 de firme de transport amenințate cu falimentul, susține Federația Operatorilor Romani de Transport. Protestele de strada sunt iminente, in condițiile in care șoferii nevaccinați, reveniți din zonele cu pericol de contaminare, trebuie sa stea in carantina. Asociațiile patronale din transporturi organizeaza joi o conferința de presa, pentru a atrage atenția asupra doua probleme: reincadrarea diurnei șoferilor care lucreaza in transportul internațional ca venit de natura salariala și obligarea firmelor la plata impozitelor și contribuțiilor sociale aferente, retroactiv pe 5 ani, și carantinarea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari asociatii ale transportatorilor din Romania - APTE 2002 - critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor "ingrosa" randul somerilor sau vor emigra. "Guvernul…

