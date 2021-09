Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance. "Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a proteja…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca se au in vedere masuri in domeniul asigurarilor, dupa situatia City Insurance care ar putea intra in faliment. ”Sunt doua OUG in avizare. Am discutat si astazi cu Consiliul Concurentei (…) Ar trebui sa fie pe masa Guvernului saptamana viitoare.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) arata faptul ca, dupa falimentul City Insurance, acum cei de la Euroins ar fi la un pas de faliment și in 6-8 luni vom avea un adevarat tsunami pe aceasta piața. ”Confederația Operatorilor și Transportatorilor…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere demiterea de urgenta a tuturor celor care se fac vinovati de fapte penale, conform raportului Corpului de Control al Ministerului Transporturilor. COTAR precizeaza, intr-un comunicat, ca toate informatiile pe care…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru inlaturarea unei erori legislative care elimina transportatorii rutieri de persoane de pe traseele judetene, incalcand atat principiile concurentei, cat si contractele…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat miercuri ca a castigat procesul cu Euroins, instanta de judecata respingand ca nefondata actiunea societatii de asigurari fata de organizatie. Potrivit unui comunicat al organizatiei remis AGERPRES, "Euroins…