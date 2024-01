”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem (…) am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri de lucru cu ministerele de resort si institutiile implicate in problemele noastre, incepand de luni, 15.01.2024. Decizia de a continua protestul apartine fiecaruia care este in strada. Noi personal am hotarat ca vom ramane in strada”, au anuntat participantii la intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la finalul acesteia. Intrebati ce ar dori concret, reprezentantii protestatarilor au transmis: ”Plus o valoare in buzunarul dumneavoastra”. Protestatarii…