Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) denunța abuzuri comise de organele de poliție și Serviciul Fiscal de Stat și anunța ca transportatorii vor organiza doua flashmoburi. Unul va avea loc chiar in fața sediului Delegației UE și altul in fața sediului Inspectoratului General al…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunța organizarea a doua flash-moburi, in semn de protest fața de "abuzurile comise de catre organele de Poliție și Serviciul Fiscal de Stat". Companiile de transport denunța persecuții din partea instituțiilor publice indreptate spre limitarea…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) denunța intimidari din partea poliției asupra șoferilor. Potrivit APOTA, autoritațile statului vor sa determine transportatorii sa refuze oferirea serviciilor ocazionale de transport in zilele de duminica pentru potențialii protestatari. „APOTA…

- Zilele acestea, intre 18 și 22 octombrie, Donika Hoxha, Ambasadoarea Albaniei in Republica Moldova cu reședința in or. Sofia, intreprinde o vizita la Chișinau. Site-ul Noi.md i-a solicitat dnei Hoxha un interviu – pentru ca cititorii noștri sa poata afla mai multe despre Albania și relațiile reciproce…

- Companiile de tehnologie au acum o imagine mai clara asupra instrumentelor de remunerare a angajaților cu acțiuni sau parți sociale ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS), alaturi de bpv Grigorescu Ștefanica, lanseaza Ghidul privind ESOP – Stimulent pentru performanța…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) iși exprima indignarea fața de „acțiunile ilegale ale Poliției, indreptate spre intimidarea și șantajarea operatorilor de transport și a pasagerilor curselor ocazionale efectuate in zilele de duminica, la transportarea protestatarilor”. Președintele…

- Autoritatea aviației civile din Moldova a blocat Air Moldova și alți transportatori naționali sa reia zborurile intre Chișinau și Moscova, a declarat sambata vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters. „Rog cetațenii sa nu se lase amagiți”, a spus Spinu