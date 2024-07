Reprezentanții transportatorilor romani și-au manifestat indignarea fața de prevederile Acordului prelungit de Comisia Europeana in care sa fie rarefiate controalele la frontiera pentru șoferii ucraineni, semnaland riscurile unor altercații cu șoferii din țara noastra. Mai mult, permisiunea pentru ucraineni de a umbla beți și drogați la volan contrasteaza flagrant cu noile reglementari pentru romani, care […] The post Transportatorii romani reacționeaza: ”O sa iasa macel la vama cu șoferii ucraineni” first appeared on Ziarul National .