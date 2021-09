Transportatorii protestează în Piața Victoriei. Care sunt principalele lor nemulțumiri Transportatorii au început protestul Piața Victoriei din București, unde își vor continua acțiunea pâna la ora 16:00. Au sosit cu circa 25 de tiruri și câteva furgonete, iar principala nemulțumire este legata de reîncadrarea diurnei ca venit salarial și abuzul ANAF. Mai exact, dupa ce a reîncadrat diurna, Fiscul a început sa emita decizii de impunere pe ultimii 5 ani, lucru anormal.



Autoritatile au încercat marți seara sa dinamiteze protestul transportatorilor. Pentru ca UNTRR a ramas ferm cu câteva zile înainte, dupa o întâlnire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

