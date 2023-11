Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii rutieri polonezi, care blocheaza de mai mult de o saptamana principalele trei puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina, au anuntat joi ca isi extind miscarea de protest prin blocarea a inca unui punct de trecere a frontierei, in urma esecului negocierilor dintre cele doua tari cu…

- Soferii polonezi au blocat drumurile catre trei puncte de trecere, in ceea ce ei numesc un raspuns la inactiunea guvernului in legatura cu pierderile pe care le au din cauza concurentilor straini, in special ucraineni, de la invazia Rusiei in Ucraina in 2022. Ei insista asupra acordarii unui numar limitat…

- Peste 20.000 de vehicule erau blocate joi la frontiera ucraineano poloneza, unde transportatorii rutieri polonezi protesteaza de la inceputul saptamanii fata de concurenta neloiala a celor ucraineni, a anuntat Ministerul ucrainean al Reconstructiei, potrivit AFP citat de Agerpres.roZeci de companii…

- Zeci de companii poloneze de transport au blocat luni trei puncte de trecere a frontierei intre Polonia si Ucraina pentru a protesta impotriva a ceea ce ele numesc a fi o concurenta neloiala din partea firmelor din tara vecina, potrivit AFP.

- Transportatorii polonezi anunța ca au aminat inceperea blocadei circulației transportului de marfa, care se va deplasa in direcția punctelor de control "Jahodyn - Dorohusk", "Krakivets - Korczowa", "Rawa-Russkaya - Grebenne", in perioada 3-6 noiembrie. Acest lucru a fost declarat pentru agenția "Ukrinform"…

- Rusia a fost de acord sa returneze familiilor lor patru copii ucraineni, ca parte a unui acord secret negociat de Qatar. Cel mai mic are doi ani, iar cel mai mare 17, relateaza BBC.Repatrierea face parte dintr-o schema pilot de returnare a mai multor mii de copii luați de Rusia, in urma invaziei pe…

- Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetațeni ucraineni de 20, respectiv 22 de ani, care la controlul de frontiera au prezentat, pe langa documentele de identitate, permise de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, false.In Punctul de Trecere a Frontierei Petea…

- Sute de fermieri bulgari au ieșit, luni, sa protesteze, cu tot cu utilaje, la Ruse și in alte localitați de la granița cu Romania. Protestul lor are o dubla motivație: Comisia Europeana a ridicat, vineri, interdicțiile la importul de produse agricole din Ucraina in cinci state europene – Romania, Bulgaria,…