Transportatorii de persoane din județ, controlați. Nereguli grave descoperite în urma verificărilor Transportatorii de persoane care opereaza pe drumurile județene au fost, din nou, verificați de reprezentanții Consiliului Județean și cei ai Poliției Rutiere. Echipe mixte de control au tras pe dreapta autobuzele și microbuzele care transportau persoane spre localitațile buzoiene. In principal, au fost vizate starea tehnica a mașinilor, numarul de calatori și condițiile in care aceștia sunt transportați. Iar abaterile descoperite nu au fost deloc puține. ”Vrem sa știm exact cum sunt transportați calatorii, mai ales ca suntem in perioada de vara, cand temperaturile sunt ridicate. Ne mai intereseaza… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

