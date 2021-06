Transportatorii de marfă din toată țara circulă azi cu viteză redusă. Care este motivul Transportatorii de marfa din mai multe centre economice ale Romaniei vor circula azi cu viteza redusa pe cele mai importante artere de trafic din tara, aceasta fiind o forma de protest. „Dupa ce a fost lasata pe cont propriu de ani de zile si a dus greul economiei pe timpul pandemiei, industria transporturilor este hartuita de autoritatile de control fiscale, care au decis reincadrarea diurnelor acordate soferilor ca venituri de natura salariala si impozitarea acestora cu impozit pe venit si contributii sociale. Controalele se efectueaza, in cele mai multe cazuri, pe ultimii cinci ani, astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

