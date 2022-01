Stiri pe aceeasi tema

- Traseele operate de STB trebuie scoase la licitație deoarece transportul public este o gaura neagra pentru bugetul de stat, arata Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere Primariei Capitalei si Guvernului sa desfiinteze STB si sa-i scoata traseele la licitatie, in conditiile in care ”situatia transportului public de persoane a scapat de sub controlul autoritatilor” in Bucuresti.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB in conditiile in care transportul public din Capitala este o gaura neagra care absoarbe foarte multi bani de la bugetul de stat. “Avand in vedere faptul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB. “Dincolo de faptul ca a bloca timp de mai multe zile consecutiv toata Capitala devine deja o problema de securitate nationala, mai vedem ca principalele revendicari…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB in conditiile in care transportul public din Capitala este o gaura neagra care absoarbe foarte multi bani de la bugetul de stat. "Avand in vedere…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere Guvernului sa respecte Legea Dialogului Social, macar de anul acesta, dupa ce confederațiile patronale reprezentative la nivel de ramura au fost ignorate total in ultimii 12 ani. Dupa eliminarea caracterului obligatoriu…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) va face o plangere la Parchetul European, pentru a ancheta situația fara precedent de la Ministerul Transporturilor. Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Koveși, ar putea face curațenie acolo unde toate guvernele din ultimii…

- Cel mai vechi depozit ecologic de deșeuri din țara, cel de la Vidra, este singurul care a mai primit autorizație de funcționare pentru a deservi locuitorii din Capitala și județul Ilfov. Pornind de aici, razboiul gunoaielor s-a mutat din parohia primarului sectorului 1, Clotilde Armand, in ograda mai…