Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul sofer roman de TIR a fost ucis, in noaptea de 16 spre 17 mai, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta. Oribila crima a avut loc sub ochii ingroziți ai sotiei sale. Zeci de soferi au protestat, astazi, intr-un mod inedit, la indemnul colegilor aparut pe retelele de socializare. Sub titlul…

- In portul Calais din Franta au loc lupte intre migrantii ilegali si soferii romani de TIR. Cutite, pietre si adidasi aruncati in parbrize sau prelatele camionului, cu un astfel de arsenal se contrunta soferii profesionistii care ajung la granita dintre UE si Marea Britanie. Soferii de TIR spun ca migrantii…

- Nu e tocmai un lucru neștiut faptul ca meseria de tirist vine ”la pachet” cu tot soiul de riscuri, date fiind cursele lungi și obositoare, de cele mai multe ori, nemaivorbind de perioadele lungi in care șoferii stau departe de casa și de familie. Dupa ce s-a aflat de sfarșitul tragic de care a avut…

- O scrisoare deschisa initiata de soferii romani de camione, in urma incidentelor din ultima perioada, a ajuns la Bruxelles. Adriana Muresan, initiatoarei petitiei „Opriti asasinatele soferilor in parcari!”, care a fost deschisa dupa ce un sofer de TIR a fost omorat intr-o parcare din Franta, spune ca…

- Un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostrada din Franța. S-a intamplat intr-o parcare din nordul țarii, iar luni, procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete, scrie Digi24 . Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28…

- Tragedia a avut loc intr-o parcare din nordul țarii. Luni, procuratura din Amiens a anuntat deschiderea unei anchete.Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, alaturi de sotia sa. Tanarul i-a spus sotiei ca merge la toaleta si sa verifice incarcatura. Dupa ce a…

- Un roman lucreaza 12-13 ore pe zi ca șofer de TIR in Germania, fara ca orele suplimentare sa-i fie platite. Nu are timp sa manance la pranz, iar salariul lui e mai mic decat al unui german care face același job. Povestea lui Daniel, 48 de ani, e doar una din sutele de istorii similare ale romanilor…

- Expertii canadieni in sanatate sunt siguri ca toate vaccinurile anti-COVID-19 care sunt administrate in aceasta tara sunt sigure, inclusiv cel produs de AstraZeneca, a declarat luni prim-ministrul Justin Trudeau, citat de Reuters. Germania Italia si Franta au devenit luni cele mai recente state care…