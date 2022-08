Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), impreuna cu ceilalti membri UGIR, cerem Guvernului Romaniei masuri concrete pentru sustinerea economiei, in perioada urmatoare. Nu avem nevoie de explicatii despre razboiul din Ucraina care va mentine preturile energiei…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a anuntat vineri noi reglementari pentru a se economisi energie, pe fondul temerilor legate de o penurie de carburanti ca urmare a disputei cu Rusia din cauza razboiului din Ucraina, relateaza dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul, sprijin financiar pentru sectoarele din zootehnie Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul pregatește ajutoare banești suplimentare de pâna la 150.000 de euro pentru sectoarele din zootehnie afectate de creșterea prețurilor…

- Activisti Greenpeace Romania, in caiace, au protestat, joi, in fata petrolierului rusesc VF Tanker 2, aflat in Marea Neagra. ”Seceta incepe aici” si ”Valurile de caldura incep aici” sunt mesajele prin care activistii trag un semnal de alarma asupra legaturii dintre dependenta de combustibili fosili…

- Romania devine prima tara din Uniunea Europeana care are un plan cu masuri concrete pe termen mediu si lung privind integrarea facila in tara noastra a refugiatilor din Ucraina, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca intr-un mesaj online transmis in cadrul conferintei "A

- Ucraina intentioneaza sa amane rambursarea ratelor dobanzilor si a bondurilor sale in euro timp de 24 de luni, incepand de la 1 august, conform unei Hotarari de Guvern (HG) publicata, miercuri, de Executivul de la Kiev.

- Guvernul va compensa 2% din creșterea la rata de dobinda pentru beneficiarii progamului ”Prima Casa”. Anunțul a fost facut in cadrul unui briefing de presa susținut de ministrul Economiei al Republicii Moldova, Sergiu Gaibu. ”Guvernul a venit cu un set de masuri: limitarea dobinzii pe care o poate aplica…

- Liderii statelor membre NATO au anuntat miercuri, cu ocazia summitului de la Madrid, masuri specifice de sustinere a Republicii Moldova, Georgiei si Bosniei-Hertegovina, in contextul modificarii mediului de securitate in Europa. „In contextul modificarii mediului de securitate in Europa, am decis noi…