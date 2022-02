Stiri pe aceeasi tema

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri se pregatesc sa organizeze proteste de strada in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA), potrivit unui comunicat remis vineri de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Fost ministru al Finanțelor, senatoarea Anca Dragu (USR) spune ca reducerea prognozei de creștere economica a Romaniei este ingrijoratoare și obliga Guvernul sa ia masuri urgente. „Veștile negative din economie se țin lanț: creștere economica mai mica și prețuri mai mari. Comisia Europeana…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a afirmat ca o eventuala plafonare a prețurilor ar trebui facuta, de principiu, pentru toate preturile, nu doar pentru alimentele de baza așa cum vor social-democrații. „Va spun foarte clar ca nu s-a discutat. Nu s-a propus. (...) Dar daca se ia o decizie si Guvernul…

- Prețul la benzina A-95 in Moldova a atins un nou nivel record, depașind 23 de lei per litru, iar prețul motorinei fara denumire comerciala s-a apropiat de 20 de lei/litru. Dupa cum a anunțat Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, acest lucru s-a datorat faptului ca cotațiile inregistrate…

- Plafonarea prețurilor la curent și gaze: Guvernul se va reuni astazi sa adopte ordonanța pentru facturile la energie Plafonarea prețurilor la curent și gaze: Guvernul se va reuni astazi sa adopte ordonanța pentru facturile la energie Partidele din coaliția de guvernare s-au ințeles, luni, pe marginea…

- Dupa ce masura liberalizarii pretului la energie luata de guvernarea de dreapta anul trecut s-a dovedit total nenspirata, PSD a reusit sa corecteze lucrurile prin promovarea unor masuri eficiente care aduc facturile romanilor la energie la preturile dinainte de liberalizare. Doua din cele trei solutii…

- PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Anterior, liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca legea…