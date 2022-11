Istoria falimentului firmei de asigurari City Insurance risca sa se repete, atrage atenția Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Organizația arata ca, sub protecția ASF, Euroins inregistreaza aceleași grave nereguli ca și la City Astfel, asiguratorul, care a ajuns la o cota de piața de 42%, are peste 50.000 de procese in instanța, […] The post Transportatorii acuza: ASF protejeaza un nou faliment pe piața RCA first appeared on Ziarul National .