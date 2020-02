Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Indragostiților, polițiștii au aplicat peste 8.700 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, adica aproape 690.000 de euro, și au reținut 676 de permise de conducere, a informat Poliția Romana.Pe 14 februarie, polițiștii au organizat 255 de acțiuni punctuale…

- FOTO – Arhiva Marți, 11 februarie, in intervalul orar 09:30 – 13:00, politistii dejeni au desfasurat o actiune pe linie rutiera, atat in mediul urban cat si in mediul rural. In cadrul actiunii, au fost aplicate 38 de sanctiuni contraventionale, 11 dintre acestea fiind pentru nerespectarea regimului…

- Trei conducatori auto au fost retinuti de politisti in cursul zilei de marti, dupa ce au comis infractiuni rutiere in primele zile ale lunii februarie.In primul caz, petrecut in cursul serii de sambata, un barbat aflat la volan in stare de ebrietate a fost ranit dupa ce a pierdut controlul ...

- Guvernul a plafonat, in aceasta saptamana, punctul de amenda la valoarea de 145 de lei, dupa ce acesta crescuse la inceputu anului cu 54 la suta – de la 145 de lei la 223 lei. Din prima zi a acestui an, amenzile aplicate de politisti au crescut odata cu valoarea punctului de amenda de la 145 la 223…

- Peste 200 de polițiști au fost la datorie zilnic, in perioada 31 decembrie-5 ianuarie. De asemenea, polițiștii au asigurat ordinea și liniștea publica la manifestarile publice de amploare (concerte, spectacole de datini și obiceiuri de iarna, focuri de artificii), desfașurate pe raza municipiului Buzau,…

- Vesti deloc bune vin pentru soferi la inceput de an. Amenzile rutiere au creecut spectaculos din prima zi a anului 2020, mai precis cu peste 50 la suta, din cauza conflictului politic dintre guvernul PNL condus de Ludovic Orban si opozitia PSD din Parlament. Legea pe care Executivul și-a angajat raspunderea…

- Ziarul Unirea Cateva paharele de Craciun și au crezut ca pot „zbura”: Mai mulți șoferi din Alba cercetați pentru conducere sub influența alcoolului La data de 26 decembrie 2019, in jurul orei 02,20, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat un barbat de 34 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea…

- In contextul activitaților de educație pentru promovarea integritații, pe care Direcția Generala Anticorupție (DGA) le desfașoara potrivit Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfașurarea activitaților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea…