- Unul dintre avantajele aderarii este reducerea timpilor petrecuți de TIR-uri in vamile din vestul Romaniei, in contextul in care 90% din exporturile țarii sunt pe relația cu Uniunea Europeana. In contexul blocarii aderarii Romaniei in Spațiul Schengen, industria de transport de marfuri pierde o serie…

- Dupa anunțul ministrului de interne austriac, Gerhard Karner, ca este impotriva primirii Bulgariei, Croației și Romaniei in Spațiul Schengen, din cauza numarului mare de migranți care ajung in centrul Europei fara a fi controlați la frontierele externe ale UE, șeful guvernului de la Viena a venit…

- „Tot ceea ce s-a intamplat esențial in Romania - aderarea la UE și NATO, a fost cu Partidul Social Democrat la guvernare. Astazi vom scapa și de MCV, tot cu PSD, cu legile trecute prin Parlamentul Romaniei, unde majoritatea o asigura social-democrații. Sunt ferm convins ca vom adera și la Spațiul Schengen,…

- „Aderarea la Spațiul Schengen este, pentru Romania, un obiectiv de țara cu imense mize economice, administrative, sociale și de securitatea. In toate documentele europene, Spațiul Schengen este caracterizat ca fiind ”o realizare indispensabila a Uniunii Europene”, parte a ADN-ului Europei, cel mai…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Tara noastra pune umarul la aprovizionarea cu gaze naturale a celorlalte tari din Europa. Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Cele 4 țari ale Uniunii Europene și-au oferit…

- ”Intrarea Romaniei in Spatiul Schengen va aduce o serie de beneficii pentru industria de transport locala, printre care eliminarea timpului de asteptare la granita si cresterea capacitatii de transport si a numarului de comenzi”, anunta compania DSV Road, al treilea cel mai mare furnizor global de servicii…