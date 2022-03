Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput, mai multe vedete din Romania au fost pline de empatie și au decis sa ofere ajutorul refugiaților ucraineni. Se pare ca au o inima mare și nu au putut sa nu se implice pentru oamenii care au avut nevoie de un sprijin in aceasta perioada grea.

- Un lot de ajutor umanitar a ajuns aseara la Chișinau cu o aeronava Airbus A340. Ajutorul vine din partea Republicii Franceze și este destinat refugiaților ucraineni ajunși in țara noastra. Potrivit ultimelor informații, de la inceputul razboiului in R. Moldova au intrat peste 130 de mii refugiați ucraineni,…

- Razboiul continua, iar oamenii fug in continuare de frica rușilor care i-au invadat și i-au obligat sa-și paraseasca casele. Mii de cetațeni ucraineni au trecut granița in Romania prin Dobrogea, in ultimele zile. Hotelierii vin in sprijinul refugiaților Hotelierii de pe litoral se alatura miilor de…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis marți un mesaj privind situația refugiaților ucraineni care sosesc in Romania in aceste zile: Citește și: Simona Bucura Oprescu: ”Astazi, mai mult decat oricand, e nevoie de solidaritate, daruire și speranța!” „In acest context saturat…

- Uniunea Polonezilor din Romania condusa de deputatul Ghervazen Longher a sarit in ajutorul refugiaților ucraineni inca din prima zi. ”Poporul ucrainean se afla intr-o situație disperata. Ucrainenii au nevoie de ajutorul nostru. Ca un gest firesc de solidaritate umana, Uniunea Polonezilor din Romania…

- ȘTIREA TA: O noua inițiativa de sprijin al cetațenilor ucraineni la Alba Iulia. Donații și transport umanitar spre Ucraina O noua inițiativa de sprijin al cetațenilor ucraineni la Alba Iulia. O campanie de strangere de alimente și produse de igiena personala se desfașoara in aceasta perioada și se va…

- Crucea Roșie: Apel umanitar pentru sprijinul cetațenilor ucraineni care și-au parasit țara. Cum pot fi facute donații Crucea Rosie Romana lanseaza apelul umanitar „Umanitatea nu are granite” pentru a veni in sprijinul cetatenilor ucraineni care si-au parasit tara. Donatiile pot fi facute prin intermediul…

- Mobilizare la Alba Iulia, pentru sprijinul refugiaților ucraineni. Transport de alimente și haine spre granița Mai mulți locuitori ai municipiului Alba Iulia s-au mobilizat și organizeaza transporturi de alimente și haine pentru refugiații din Ucraina. Articole de imbracaminte ar urma sa fie trimise…