Stiri pe aceeasi tema

- Sapte linii de autobuz vor circula deviat in Bucuresti, in acest weekend, intre anumite intervale orare, ca urmare a desfasurarii Supercupei Romaniei la karting electric, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI), intr-un comunicat de presa…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din Capitala. Din cauza ranilor suferite, victima a murit. Agresorul a fost reținut. Poliția Capitalei a fost seisizata, in noaptea…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) coreleaza de la 1 august tipurile de transport aflate sub coordonarea sa cu cele gestionate de alte institutii din zona metropolitana, in cadrul procesului de optimizare si integrare a transportului public la nivel…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) a dispus comasarea, incepand cu data de 1 iulie 2021, a altor doua linii de autobuz - 300 si 381 - sub indicativul 381, dupa unificarea liniilor 102 si 202, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- Un accident intre un autobuz al STB si un autoturism s-a produs, vineri, pe podul Grozavesti din Capitala, in urma caruia doua persoane au fost ranite usor - un calator din autobuz si conducatorul autoturismului, informeaza Biroul de presa al Brigazii Rutiere. Cei doi au fost transportati la Spitalul…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…

- Mijloacele de transport in comun care circula pe liniile E4, E4 barat și S13 (cursa școlara) vor avea traseul deviat, intre 8 și 10 iunie 2021, din cauza lucrarilor la pasajul CF de pe strada Aeroportului. Mijloacele de transport in comun amintite vor avea urmatorul traseu tur – retur: Calea Lugojului…