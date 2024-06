Stiri pe aceeasi tema

- Cu 10 ani de experiența in transportul molozului in București și Ilfov , Moloz-București.com și-a diversificat gama de servicii, oferind acum și evacuarea molozului, debarasarea mobilei vechi, mutarea mobilei, transportul de agregate balastiere, transportul zapezii, decopertari, demolari, transport…

- Premier Energy, compania care a preluat recent CEZ Vanzare și pe cei 1,2 milioane de clienți ai sai, a fost listata marți la Bursa de Valori București, in urma unuia dintre cele mai mari IPO-uri din ultimii ani, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat ca a cumparat 11%…

- In februarie, Kingston a fost acuzat de o companie ca nu a platit integral pentru un televizor urias si un sistem de sunet.Presa americana relateaza ca artistul a fost retinut in Fort Irwin, in sudul Californiei, pentru frauda si furt, in baza unui mandat de arestare emis in Florida.Intr- un mesaj…

- Pentru a treia oara, ETA S.A. a urcat pe podiumul premianților in categoria „Compania de transport de pasageri a anului 2024” la Gala Ziua Cargo. Manifestarea s-a desfașurat in Poiana Brașov. Compania locala responsabila de transportul de calatori in municipiul Ramnicu Valcea a urcat o poziție fața…

- Huawei a organizat un eveniment in Dubai unde a lansat Watch Fit 3, a introdus doua noi laptopuri pentru publicul internațional și a prezentat și noi opțiuni de culori pentru dispozitivele sale purtabile. La lansare au fost prezentate și Freebuds 6i, noile caști TWS accesibile de la Huawei. Ele au un…

- Acesta deține afaceri de milioane de euro in domeniul imobiliar. In ultimii ani au fost ridicate zone rezidențiale in apropierea Capitalei și Ilfov. Astfel, s-ar fi folosit de puterea financiara pentru a forța decizii din cadrul partidului AUR.Conform unor surse, findatorul AUR, care deține o prospera…

- Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice (UCMH) SRL este noua subsidiara a Hidroelectrica dupa ce a fost achiziționata UCM Reșița. Un administrator special al UCM Reșița, un director economic al unei sucursale a Hidroelectrica și șeful de cabinet al fostului CEO-ului Hidroelectrica, Bogdan Badea,…

- Principalul operator poștal național din Germania, Deutsche Post, a incetat joi, dupa aproape 63 de ani, sa mai foloseasca zborurile interne pentru transportul scrisorilor. Compania a precizat ca ultimele aeronave care au transportat scrisori intre nordul și sudul țarii, operate de unitatea Eurowings…