- Iuliu Maniu, 15 Noiembrie, Saturn, Lucian Blaga, Petru Rares - in municipiul Brasov. Investitii in pregatire si in judet: Sacele, Codlea, Ghimbav, Rupea, Prejmer, Harman, Sanpetru, Bod, Feldioara, Halchiu Moieciu, Hoghiz! Compania Apa Brasov a prezentat miercuri (18 decembrie 2019) bilantul…

- Dupa mai multe luni de așteptare, transportul metropolitan va ajunge la Rașnov din 23 decembrie. Cel puțin așa s-a stabilit impreuna cu reprezentanții Asociației Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului Brașov. Toate detaliile au fost pregatite, astazi fiind facuta chiar și o vizita in teren,…

- Mii de brașoveni au participat la aprinderea luminițelor din bradul de Craciun din Piața Sfatului Cateva mii de brașoveni și turiști au infruntat frigul și au participat duminica seara la aprinderea iluminatului de sarbatoare din Brașov. Luminițele de sarbatoare au fost aprinse…

- Soluții pentru un stadion al Brașovului: modernizam „Tineretului” sau construim unul nou la „Municipal”? In timpul sedintei de plen de vineri a Consiliului Local, primarul Brasovului, George Scripcaru, a amintit de proiectul viitorului stadion al orasului, precizand ca sunt luate in calcul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabila in mai multe județe intre care și Brașovul. Conform prognozei, pana la ora 12:00, la peste 1.800 de metri altitudine, in judetele Valcea, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova,…

- Deputatul USR Brasov Tudor Benga a anuntat recent ca filialele partidului din judet au solicitat mai multor autoritati locale din judetul nostru informatii privind stadiul actualizarii sau elaborarii Planurilor Urbanistice Generale (PUG), documente care definesc dezvoltarea coerenta a unei localitati.Cererile…

- Consiliul Local Brașov va aproba la viitoarea ședința de plen aproba „Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane prin curse regulate, in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public…

- Au inceput forajele pentru analiza solului in proiectul de construcție a Salii Polivalente, derulat de Primaria Brașov cu casa de arhitectura Dico&Țiganaș. Lucrarile se desfașoara pe parcursul a doua zile și vizeaza furnizarea de date pentru studiul geo-tehnic și pentru amplasarea pompelor de caldura…