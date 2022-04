Transport local mai scump la Luduș Consilierii locali ai orașului Luduș au aprobat, intr-o ședința ordinara de lcuru care a avut loc in data de 29 martie, ajustarea tarifelor de calatorie urbana a serviciului de transport public local de calatori pe teritoriul administrativ al orașului Luduș. Astfel, un bilet pentru o calatorie costa 3 lei, iar un abonament lunar 90 de … Post-ul Transport local mai scump la Luduș apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

