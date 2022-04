Stiri pe aceeasi tema

- AGEXIM SPEDITION face angajari! Ești șofer de TIR? Alege sa-ți continui cariera in cadrul unei companii romanești dinamica și aflata in plina dezvoltare! Avem peste 15 ani de experiența și o echipa de profesioniști de care suntem foarte mandri: alți peste 400 de conducatori auto. Facem transport in…

- Drumul in viața și-l urmeaza fiecare așa cum crede ca este mai bine. Unii aleg sa urmeze cursurile unei facultați in Romania, alții aleg sa plece in strainatate in acest sens pentru a descoperi și alte moduri de predare și vad cum funcționeaza și alte sisteme de invațamant.

- ANAF nu va mai impozita retroactiv diurnele șoferilor pe ultimii 5 ani, a anunțat deputatul bistrițean social-democrat Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook. „Astazi am susținut in plenul Camerei Deputaților proiectul de lege prin care 350.000 de șoferi de camioane și autobuze romani și alte cateva…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, anunta incheierea unui protocol cu judetul Braila pentru realizarea unui aeroport international, care sa deserveasca intreaga regiune. Conform presedintelui CJ Galati, un aeroport in acest judet ar contribui mult la dezvoltarea intregii regiuni.…

- Aici e punctul in care mii de basculante, camioane și mașini care nu vor mai fi obligate sa treaca prin oraș ca prin loboda, vor intra pe viitoarea centura ocolitoare. Iar drumurile orașului vor ramane pentru trafic normal. Depașim faza intențiilor cu cea a soluțiilor. Incepem cu studiul de fezabilitate,…

- Plaja din Statiunea Mamaia din zona Rex s a transformat in santier, aici urmand sa fie montata conducta de transport a nisipului ce va ajunge pana in zona Eforie. Potrivit reprezentantilor ABADL, in perioada urmatoare va incepe montarea conductei de transport a nisipului sinker line pentru zona Eforie."Datorita…

- S.C. VITAL S.A. anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 01.02.2022, intre orele 15.00- 22.00 in cartierul Vasile Alecsandri (cu toate strazile aferente), loc. Satu Nou de Sus, str. Caramizilor, str. Forestierulu și str. Vasile Lucaciu ca urmare a necesitații realizarii unor lucrari de…