Transport ilegal de porci, depistat la Călimănești Polițiștii din Calimanești au oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din județul Olt. In urma verificarii compartimentului de transport al autoutilitarei, au fost descoperite 23 de suine. S-a stabilit ca pentru cele 23 de suine barbatul nu deținea documentele legale de proveniența sau transport. Barbatul a fost sancționat de polițiști cu amenda de 720 de lei, conform prevederilor Hotararii de Guvern 984/2005. De asemenea, au fost anunțați și specialiștii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru dispunerea de masuri legale, aceștia procedand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar au depistat doi conducatori auto, care transportau material lemnos pe drumurile publice, fara documente legale de proveniența și transport. Astfel, polițiștii au depistat un barbat de 31 de ani, din Valea Mare Pravaț,…

- Pe 27 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț au actionat, in localitatea Albeștii de Muscel, pe linia combaterii sustragerii, transportului și comercializarii de material lemnos fara forme legale, ocazie cu care au depistat un barbat de 27 de ani, din Berevoești,…

- Zeci ori sute de metri cubi de lemn ies zilnic din padurile județului fara documente in ordine. Un control derulat luni in zona de nord a județului a scos la iveala o parte dintre neregulile din afacerile cu lemn. Politisti din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice de la Serviciul Ordine…

- Polițiștii din Motru au depistat ieri pe DN 67, un barbat, de 44 ani, din orasul Baia de Arama, județul Mehedinti, care desfasura activitati de transport persoane contra cost fara a fi autorizat in acest sens. Fata de barbat a fost luata masura sanctionarii contraventionale cu amenda in valoare de 1.000…

- Polițiștii de frontiera din Romania au depistat, noua cetațeni din Irak și Turcia, care au incercat sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Incidentul a avut loc in data de 1 decembrie, polițiștii de frontiera au depistat persoanele, intr-o zona impadurita care nu iși justificau prezența in zona aflarii.

- Peste 100 de pomi de Craciun, fara documente legale de provenienta sau transport, au fost descoperiti de politisti intr-o autoutilitara oprita in trafic, pentru control, a informat duminica IPJ Neamt. Astfel, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au depistat…

- Peste 100 de pomi de Craciun, fara documente legale de provenienta sau transport, au fost descoperiti de politisti intr-o autoutilitara oprita in trafic, pentru control, a informat duminica IPJ Neamt, potrivit Agerpres. Astfel, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 234 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…