Transport gratuit în România pentru refugiații din Ucraina Guvernul a aprobat, sambata, acordarea de facilitati si gratuitati pentru cetatenii care vin din Ucraina, pentru transportul rutier, feroviar, naval si aerian. „Astazi a avut loc sedinta task-force-ului dedicat situatiei din Ucraina, urmata de o sedinta de Guvern in care a fost aprobata hotararea privind acordarea de gratuitati si facilitati pentru transportul cetatenilor straini sau […] The post Transport gratuit in Romania pentru refugiații din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni…

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, luni, la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta un proiect de lege care sa permita Executivului sa ia decizii rapide atat in privința situației de securitate, cat și in gestionarea crizei refugiaților de razboi din Ucraina. Șeful PSD, Marcel…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…