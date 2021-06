Persoanele care detin bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020 de la Bucuresti vor putea pot circula gratuit cu metroul in ziua meciului, pana la ora 23:59, dar si in ziua urmatoare, a anuntat, vineri, Metrorex.



Abonamentele gratuite se distribuie la standurile FRF special infiintate in acest scop.



"Aceleasi conditii se aplica si pentru personalul acreditat UEFA - voluntari si mass-media, pentru toata perioada desfasurarii turneului UEFA EURO 2020, la Bucuresti, respectiv in perioada 10-29 iunie 2021", sustin reprezentantii Metrorex.



In functie de traficul…