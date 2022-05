Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a condamnat miercuri Statele Unite dupa ce o nava de razboi americana a traversat controversata stramtoare Taiwan. Astfel de misiuni dauneaza „in mod deliberat” pacii si stabilitatii, sustin oficialii chinezi.

- Statele Unite sunt decise sa „mute muntii din loc” pentru a face ca Ucraina sa castige impotriva Rusiei, a declarat marti secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in fata reprezentantilor din 40 de tari reuniti la baza aeriana americana Ramstein din Germania, informeaza AFP.

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, si secretarul Apararii, Lloyd Austin, s-au intalnit cu liderul de Kiev, Volodimir Zelenski in Ucraina, a confirmat un inalt oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters. Cei doi oficiali SUA au anuntat intoarcerea treptata a diplomatilor americani in…

- Pentagonul a invitat 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania marti pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei, transmite AFP. Ministrii ai apararii si generali cu rang inalt din 20 de tari, membre sau nu ale NATO, au acceptat deja invitatia secretarului american…

- Germania a participat impreuna cu Statele Unite in cercetare biologica in Ucraina, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus Maria Saharova, citata de DPA. "Conform informatiilor confirmate, partea germana a coordonat indeaproape activitatea in domeniul securitatii biologice…