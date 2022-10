Stiri pe aceeasi tema

- Un transport de 24 de tone de deseuri din plastic care venea din Polonia a fost blocat de autoritatile romane la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors II, pentru ca soferul nu a putut prezenta documente legale pentru introducerea incarcaturii in Romania, potrivit Agerpres.TIR-ul…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- In dimineața zilei de 28 iulie, in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un ieșean in varsta de 42 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform documentelor…

- Pe la punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta de 41 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. „Soferul transporta, conform documentelor de insotire…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Petea in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare au oprit la intrarea in țara un automarfar incarcat cu 12.000 kg de deșeuri, deoarece in urma controlului specific efectuat s-a constatat ilegalitatea acestui transfer de bunuri, ulterior fiind inapoiat…