- Luni dupa amiaza o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DJ 155A, din comuna Rașca autoutilitara condusa de un barbat de 38 de ani din comuna Boroaia, care transporta material lemnos. Intrucat conducatorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniența…

- La data de 9 mai orele 17.05, o patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe raza localitații, autoutilitara condusa de un barbat din comuna Sucevița, care transporta material lemnos. Intrucat conducatorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniența pentru…

- Doua transporturi ilegale de lemn au fost depistate de politistii suceveni, cantitatea respectiva fiind confiscata, iar un sofer care a facut scandal a primit amenzi de peste 5.000 de lei. Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca politistii Sectiei…

- La data de 28 aprilie ora 08.15, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurala Malini, la intrare in localitatea Slatina, au oprit spre control autoutilitara condusa de catre un barbat de 41 ani din Slatina care transporta material lemnos fara a deține documente de proveniența, motiv pentru care…

- In perioada 21-29 martie pe baza informațiilor deținute la nivelul Garzii Forestiere Suceava, s-a demarat o acțiune de verificare la punctul de lucru al unui operator economic situat pe raza localitații Sucevița. Astfel, s-au constatat diferențe semnificative intre stocurile scriptice declarate in SUMAL…

- Și in cursul zilei de ieri polițiștii au continuat activitațile de verificare și control in ceea ce privește transporturile de material lemnos. Dupa verificari polițiștii au reușit sa identifice un transport fictiv de cherestea in valoare de aproape 50.000 lei, polițiștii dispunand confiscarea valorica…

- Vineri, 17 martie a.c., in jurul orei 06.00, pe D.N. 1 H, in localitatea salajeana Surduc, polițiștii Sectiei nr.3 Politie Rurala Jibou au depistat in trafic un barbat de 51 de ani, din localitatea Bistrița Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un camion cu care transporta cherestea.…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurala Marginea au organizat și desfașurat in ultima perioada cea mai ampla acțiune pe linie silvica, activitațile vizand atat transportatorii de material lemnos dar și documentarea aspectelor de natura infracționala privind delicte silvice. In urma acțiunii…