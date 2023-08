Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a anunțat un nou transport agabaritic pe ruta Borș II PTF si Albița PTF, acesta urmand sa tranziteze si drumuri din județul Cluj. Astfel in perioada 09.08 – 12.08.2023 se vor desfașura trei transporturi cu depașiri pe traseul: Borș II PTF (județ Bihor) – A3 – DN19 – Centura Oradea – DN1 – Tileagd…

- Consilierul județean Catalin Salagean a propus un amendament prin care reprezentantul instituției in ADI sa primeasca un mandat clar de vot impotriva majorarii tarifelor, in condițiile in care Supercom, firma de salubritate, nu-și indeplinește obligațiile contractuale. Amendamentul USR a fost respins.…

- Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane informeaza ca in aceasta seara un transport agabaritic traverseaza județul Cluj. Un transport agabaritic, format dintr-un camion cu o greutate de 120 de tone, va trece sambata prin județul Cluj. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Din cauza ploilor abundente din ultima perioada din județul Cluj, Cascada Valul Miresei a ajuns de nerecunoscut, ploile schimband culoarea acesteia. Ploile din ultimul timp au facut ravagii in județul Cluj și mai mult decat atat, ne induce fiecaruia o stare ciudata, de moleșeala continua. Nici obiectivele…

- In aceasta dupa-amiaza, in localitatea Gilau, județul Cluj, a avut loc un accident rutier, fiind implicat un singur autoturism, Din primele informații, accidentul s-ar fi produs la intrarea in localitatea Gilau, dupa ce șoferul a amețit la volan și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Din fericire,…

- In cursul zilei de ieri, ISU Cluj a transmis ca in apropiere de localitatea Bonțida din județul Cluj a fost descoperit un proiectil neexplodat din razboi. Sesizarea a fost facuta prin apel la 112, iar potrivit ISU Cluj, ar fi vorba despre un proiectil perforant, calibru 75mm, gasit in pamant in timpul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca se prelungește Codul Galben de vreme instabila și in cursul zilei de azi, mai precis intre orele 12.00 și 23.00. ”In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Dupa cum informam și zilele trecute, negocierile Guvern- sindicate au eșuat. De luni 22 mai va fi greva generala in invațamant. Sindicaliștii vor salarii mai mari și o corelare a veniturilor cu rata inflației. Pe 22 mai, Federația Sindicatelor din Invațamant (FSLI) a anunțat greva generala. Este prima…