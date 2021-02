Transport aerian de peste 300.000 de euro, la Administratia Porturilor Constanta. Cine a castigat contractul

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat pe portalul licitatiapublica.ro o licitatie privind "Servicii de transport aerian necesare insotirii unui cetatean transferat din Havana Cuba".Valoarea estimata a licitatiei, programata maine 23 februarie, este de 63.372 lei 13.000 euro , si consta…

- Nu mai putin de 62 de firme au solicitat informatii pentru a participa la licitatia cu precalificare organizata pentru tronsonul Poarta Salajului-Nusfalau al Autostrazii Transilvania, ce va include si Tunelul Meses, a anuntat vineri, 12 februarie, la Zalau, Lucian Bode, actual ministru al Afacerilor…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au depistat un barbat, de 40 de ani, din București, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze amfetamina. Pe 11 februarie, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Marele premiu la jocul 6 din 49, in valoare de peste 1,72 milioane de euro, a fost castigat duminica, a anuntat Loteria Romana, intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, in sectorul 3, si a fost completat cu trei variante…

- "Marinariildquo; au incheiat fara gol primit si a treia confruntare de verificare din acest an.FC Farul Constanta a inregistrat, astazi, un nou succes in meciurile de verificare din aceasta iarna.In a treia partida amicala de la reluarea pregatirii, a doua din cadrul cantonamentului de la Bucuresti,…

- Garda de Coasta cumpara servicii de transport aerian. Valoarea totala estimata a contractului este cuprinsa in intervalul 17.100 si 132.000 euro.Garda de Coasta cumpara bilete de avion pentru personalului Garzii de Coasta pentru participarea la misiunile internationale.Descrierea contractuluiAcord cadru…

- ”La data de 16.12.2020, sunt active un numar de 409 de focare PPA, din care 4 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A”, a anuntat ANSVSA. In cursul anului 2020, au fost ucise un numar total de 194.211 porcine, din care: 265 de porcine in exploatatii comerciale…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de transport aerian pentru deputati, pe rutele nationale interne, pentru perioada 01.05 31.12.2021 Valoarea estimata in lei fara TVA este cuprinsa intre: 2.665.768,07 lei si 3.983.652,10 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare…