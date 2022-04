TRANSPLANTUL ÎNSEAMNĂ VIAŢĂ ! Prelevare de organe și țesuturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău Indiferent de vremuri, de ziua din saptamana, medicii fac tot posibilul pentru a salva vieti. Ieri, 31 martie 2022, la Spitalul Județe an de Urgența Buzau a avut loc o prelevare de organe și țesuturi la o pacienta in varsta de 62 de ani, care s-a prezentat in stare grava, in coma, in data de 22 martie 2022, la U.P.U.-SMURD. In urma investigatiilor efectuate - analize medicale, CT cerebral, care au evidentiat o hemoragie masiva emisfer stanga - pacienta a fost internata pe secția A.T.I, avand o evoluție nefavorabila. In data de 31 martie 2022, pacienta a fost declarata in moarte cerebrala. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

