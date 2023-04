Stiri pe aceeasi tema

- Un spital din Spania a realizat un transplant pulmonar folosind o tehnica de pionierat cu ajutorul unui robot cu patru brate si o noua cale de acces care nu mai necesita separarea coastelor si deschiderea pieptului, relateaza luni Reuters.

- Vasilica Iulian Ene, tatal a doi copii din satul Irești, comuna Vidra, ne cere ajutorul dupa ce locuința familiei a fost facuta scrum in urma unui incendiu. Nefericitul eveniment s-a produs in dimineața zilei de 30 martie a.c., cand a luat foc „burlanul flexibil de la centrala‟. „30.03.2023, astazi,…

- Comunicat. Medicii pneumologi din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad trag un semnal de alarma in ceea ce privește importanța prevenției, concretizata prin investigații... The post Semnal de alarma din partea SCJU! Un sfert din bronhoscopiile efectuate la spital, diagnosticate cu neoplasm…

- Medicii din cadrul secției anestezie și terapie intensiva de la Spitalul Clinic Balți, de comun cu colegii de la Chișinau, au inițiat pentru prima data procedura de hemofiltrare unui pacient cu insuficiența renala acuta, aflat la terapie intensiva. Procedura de hemofiltrare este un sistem de purificare…

- Elevii si profesorii de la Colegiul Economic Administrativ din Iasi au salvat viata unui barbat de 50 de ani, care a venit sa le vorbeasca tinerilor, la o ora de dirigentie, despre starea de bine la scoala. Acesta a inceput sa vorbeasca in fata clasei si, dupa cinci-zece minute de la inceputul prezentarii,…

- Romanii, in general, adora sa gateasca mancare in mult ulei, deoarece gustul este altfel. Ei bine, cu toate ca este și mai ușor de gatit, aceasta mancare nu este la fel de sanatoasa. Iata ce se intampla in corpul tau cand consumi macare facuta in mult ulei! Medicii trag un semnal de alarma!