Transplant de rinichi unic la Iaşi Din cauza faptului ca afectiunea a evoluat pana la insuficienta renala, acesta a avut nevoie de un transplant, primii care au vrut sa doneze au fost parintii acestuia, insa cei doi nu au fost eligibili. Astfel, medicii au decis sa caute persoane compatibile si in familia extinsa a barbatului, iar socrul sau in varsta de 62 de ani a fost de acord sa doneze, fiind si compatibil pentru interventie. „Numarul total de interventii efectuate este cel mai mare din

- „Pacientul transplantat era in evidenta nefrologica din 2009 cu boala de rinichi. Numarul total de interventii efectuate este cel mai mare din istoria de 20 de ani de transplant de rinichi la Iasi. Din cele 35 de interventii, 21 de operatii au fost efectuate de la donator cadaveric", a precizat conf.…

