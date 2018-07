Stiri pe aceeasi tema

- Medicul stomatolog din Constanta care avea nevoie urgenta de un transplant de rinichi, s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook de rudele acestuia care au multumit tuturor care i au ajutat in ultyimii ani. "Familia anunta cu durere trecerea in nefiinta a prietenului vostru Liviu Daniel…

- O poveste unica a impresionat medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", zilele acestea. Baiatul care in cursul noptii de miercuri spre joi a trecut printr-un transplant de rinichi are o poveste similara cu cea a fratelui sau, care in urma cu zece ani a fost diagnosticat tot cu insuficienta renala…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului C.I.Parhon, medicul Ionut Nistor, a declarat ca beneficiarul transplantului este un barbat in varsta de 23 de ani, care facea dializa dupa ce, in urma cu doi ani, a fost diagnosticat cu insuficienta renala. "Este cea de-a treisprezecea interventie de transplant…

- Prelevarea a fost facuta in cursul zilei de miercuri, de catre o echipa de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", care s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati, iar transplantul a fost realizat in cursul noptii de miercuri spre joi. Interventia a durat aproximativ patru ore, fiind finalizata…

- Astfel, in cadrul acestui eveniment a avut loc si o premiera medicala pentru Centrul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", fiind vorba despre un transplant renal de la un donator viu, noutatea fiind ca recoltarea a fost facuta printr-o interventie laparoscopica, care a fost transmisa…

- Transplant de rinichi la Iași. O echipa din cadrul Spitalului &"C.I. Parhon&" a efectuat un transplant renal de la o persoana aflata în moarte cerebrala la un barbat care se afla de zece ani pe lista de asteptare.

- O echipa din cadrul Spitalului „C.I. Parhon“, din Iasi, a efectuat, in cursul noptii de miercuri spre joi, un transplant renal de la o persoana in moarte cerebrala, la un barbat care se afla de zece ani pe lista de asteptare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zilele acestea a fost realizat in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" cel de-al saselea transplant din acest an. Un barbat de 40 de ani a primit sansa la o viata normala de la sora sa, in varsta de 48 de ani, care in urma analizelor efectuate a reiesit ca este…