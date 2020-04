Transparența opacului Aflam și noi de prin vecini cum alții depun eforturi colosale și dramuiesc fiecare banuț in aceasta situație de criza nemaipomenita, pentru a achiziționa cele mai prețioase și necesare aparate medicale, fie de testare, fie necesare in secțiile de terapie intensiva, saloane etc, toate ce pot de folos vital in lupta cu noul coronavirus. Lasand la o parte faptul ca gospodarii județului nostru nu s-au gandit niciodata in toata existența lor la faptul ca ar putea veni peste noi vreo molima, un meteorit sau – așa cum au venit de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii se așteapta la peste un milion de angajați trimiși in șomaj tehnic. Patron din turism: „Este cea mai cumplita situație in care ne aflam” Mii de firme din toata țara au depus actele pentru angajații pe care ii trimit in șomaj tehnic. Statul le va plăti 75% din salariu,…

- Faptul ca mai mulți moldoveni reveniți de peste hotare au completat greșit fișele epidemiologice la frontiera, face dificila misiunea unor medici de a preveni raspandirea infecției COVID-19.

- …de „greii” județului. Cine sa fie oare acești indivizi care recurg la astfel de metode? Chici ghicitoarea mea! Lasand gluma la o parte, atitudinea primarului George Gingu este una de luat in calcul și pentru alți primari, deoarece ca el mai sunt și alții, numai ca se vaita doar pe la colțuri, dar daca…

- Aflam ca în dosarul rapirii profesorilor turci Vasile Botnari a luat totul asupra sa probabil în speranța ca ceilalți coparticipanți (ofițeri SIS, angajați ai Biroului Migrație și Azil, ai Poliției de Frontiera, ai MAI) vor ramâne nepedepsiți. Totuși nu înțeleg…

- Cițu explica de ce statul trebuie sa imprumute 5 mld. lei, in februarie: “Lucrurile sunt simple si ma mira ca exista confuzie, si nu doar la socialisti” Ministerul Finantelor a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei in luna februarie, dar totul depinde de conditiile pietei,…

- Frizeriile și saloanele de infrumusețare din țara trebuie sa solicite, pana pe data de 13 februarie, certificarea conformitații cu normele de igiena și sanatate publica de catre direcțiile de sanatate publica, in vederea reautorizarii, potrivit unui nou act normativ care a intrat recent in vigoare.…