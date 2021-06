Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza a campaniei de vaccinare din Romania, in comparație cu celelalte țari din Uniunea Europeana, concluzia fiind ca scuza Guvernului Cițu, ca romanii sunt de vina pentru ca nu vor sa se vaccineze, este una mincinoasa, care vrea sa acopere neputința, nesimțirea…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis azi toate informațiile pe care romanii trebuie sa le știe despre certificate digitale verzi sau așa-numitele „pașapoarte COVID” care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana. Certificatele vor conține un cod QR și se vor putea descarca…

- 63 de persoane, urmarite pentru fapte comise atat pe teritoriul tarii noastre cat si a altor state din Uniunea Europeana, au fost depistate si retinute in Romania in cadrul unei operatiuni desfasurate in 17 țari. Poliția Romana a anunțat, miercuri, ca perațiunea „Trivium” a fost organizata in Romania,…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, considera ca cel mai performant guvern de pana acum a fost cabinetul Adrian Nastase (PSD), care a dus Romania, la inceputul anilor 2000, pe drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Anca Dragu este membru USR-PLUS. Intrebata daca USR PLUS ia in calcul ieșirea de…

- Suporterii lui Dinamo au pregatit un moment unic la meciul cu Academica Clinceni, din ultima etapa a sezonului regulat. Au urmarit partida dintr-un balon ridicat deasupra stadionului, scrie GSP.ro Pandemia de coronavirus ține in continuare stadioanele inchise. Fanii lui Dinamo au gasit o soluție inedita…