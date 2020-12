Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al UDMR respinge, intr-un scurt interviu pentru Libertatea, varianta intrarii formațiunii intr-o coaliție din care sa faca parte și partidul Alianța pentru Unire (AUR). Insa, indiferent de varianta: cu PSD sau cu PNL, UDMR trebuie sa aiba condiții clare legate de drepturile minoritaților…

- Administratia SUA a felicitat Romania cu ocazia Zilei Nationale, remarcand ca tara noastra este un "partener strategic valoros" si un "aliat statornic". "In numele poporului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia sarbatorii Marii Uniri!", anunta secretarul de Stat american,…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) organizeaza, in aceasta luna, in colaborare cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), opt sesiuni de instruire online pentru angajatii din administratia publica locala si alesi locali in domeniul integritatii. Peste 550 de reprezentanti…

- Candidatul USR-PLUS, care a castigat Primaria municipiului Brasov, cu peste 40% din voturile valabil exprimate, a modificat ulterior informatiile cu privire la studiile sale si a venit cu precizari. Doi profesori universitari din Bucuresti: Ciprian Dobre - prodecan al Facultatii de Automatica si…

- Ilie Bolojan, noul presedinte al Consiliului Judetean Bihor, are toate sansele sa devina un model pentru toate consiliile judetene din tara, dar si pentru institutiile de stat. Nu s-a uscat cerneala pe actul de validare ca a inceput restructurarea aparatului. De la 1 decembrie vor fi disponibilizati…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) deruleaza, in perioada octombrie - noiembrie 2020, campania de constientizare a personalului din administratia publica locala (alesi locali, functionari publici, personal contractual) cu privire la drepturile si obligatiile pe care…

- Satul Dobra din județul Dâmbovița, unde rata de infectare a trecut de 7 la mia de locuitori, a intrat în carantina. Este a doua localitate care se închide, dupa localitatea Cuca din Galați. Unul dintre focare este chiar în Primarie, unde 13…

- Guvernul a adoptat o hotarare care prevede suplimentarea cu 750 de posturi a personalului din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetarii, decizia este complementara celei luate la inceputul anului școlar 2020-2021, cand numarul de…