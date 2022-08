Stiri pe aceeasi tema

- Un proprietar din stațiunea Mamaia a ramas de-a dreptul șocat, dupa ce a vazut pe TikTok cum mai mulți tineri, care stateau cu chirie in apartament pentru trei zile, au distrus locuința. Imaginile au devenit virale, aceștia le-au șters, dar totul degeaba, pentru ca barbatul le vazuse deja.

- O presupusa polițista a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de femeie in LIVE-ul de pe TikTok: O parte dintre cuvintele folosite de femeia imbracata in uniforma, care se presupune ca…

- O presupusa polițista a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de femeie in LIVE-ul de pe TikTok: Știri de Cluj – prima publicație care a scris despre acest subiect – a transcris o parte…

- O femeie a devenit virala pe internet și a uimit oamenii dupa ce a impartașit descoperirea amuzanta pe care a facut-o despre cutiile de cereale in timp ce facea cumparaturi in supermarketul Asda din localitatea sa. foto: tiktok Cerealele sunt un aliment de baza pentru micul dejun in casele multor oameni…

- O femeie din Denver, SUA, și-a impartașit pe TikTok salariul mai mare cu 20.000 de dolari pe care urma sa-l primeasca la noul loc de munca in cadrul unei companii de tehnologie, insa ea spune ca in cele din urma a fost concediata dupa ce firma i-a gasit clipurile video, transmite Insider.

- Reclamanta se afla in banca a doua, in spatele doamnei avocat, care o asista. Paratul s a asezat pe banca din spatele reclamantei, si in mod neprevazut, i a provocat o leziune in zona obrazului cu un obiect ascutit lama tip cutter . Sedinta a fost suspendata, iar jandarmii au intervenit pentru a imobiliza…

- O femeie susține ca in 2012, in urma unei vizite la Piramidele din Egipt, a deschis un portal care i-a dezlanțuit capacitatea de a vorbi extraterestra. Cu toate acestea, Mafe Walker, o creatoare de conținut pe TikTok din Columbia, este fericita sa-și arate abilitațile oricand, dar mai ales la televizor,…

- Medicii Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iasi se lupta sa salveze viata unui femei din judetul Vaslui, alcoolica cronica, care a baut mai multe lichide toxice, printre care se numara un dezinfectant pentru suprafete si ulei pentru masaj.