- Asa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta.

- Ambasadorul rus la Chișinau, Oleg Vasnețov, a mers intr-o vizita la Tiraspol, unde s-a intalnit cu separatistul Vadim Krasnoselski și așa-numitul ministru de Externe Vitali Ignatiev. Cei doi au declarat ca sunt ingrijorați de evoluția relațiilor economice și umanitare intre regiune și Rusia. Krasnoselski…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca „va…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri, ca Romania a decis sa intervina in favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie, in cadrul procedurilor lansate impotriva Federatiei Ruse. ”In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a transmis, joi, dupa vizita pe care a efectuat-o la Kiev, ca Rusia trebuie sa plateasca pentru intregul plan de reconstructie al Ucrainei. ”Rusia trebuie sa plateasca pentru intregul plan de reconstructie al Ucrainei. Am transmis asta in cadrul conferintei de presa…

- Veștile din regiunea separatista Transnistria sunt un motiv de ”ingrjorare serioasa” pentru Rusia, a transmis, marți, Kremlinul, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova urmarește „cu multa atenție ce se intampla acolo și cum evolueaza situația”. Peskov…