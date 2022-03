Transnistria vrea independență față de Republica Moldova Ministerul de Externe al regiunii autonome Transnistria a transmis astazi pe site-ul oficial un comunicat de presa prin care cere recunoașterea suveranitații și independenței. Transnistria este o parte din Republica Moldova, controlata de armata rusa. Acolo se afla mari depozite de armament ale rușilor și multa tehnica militara, inclusiv avioane. Aceasta zona controlata de ruși și-a cerut azi recunoașterea independenței pe motiv ca Moldova vrea sa intre in UE și cei din Transnistria nu ar vrea. Aceasta va duce cel mai probabil la un conflict, Moldova nefiind de acord sa cedeze Rusiei acest teritoriu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Asa-numitul Minister de Externe al Transnistriei a anuntat vineri, 4 martie, ca Tiraspolul solicita comunitatii internationale recunoasterea independentei regiunii transnistrene, in contextul in care Chisinaul intentioneaza sa depuna cerere de aderare la Uniunea Europeana.

