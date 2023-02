Stiri pe aceeasi tema

- Forțele pacificatoare din transnistria inițiaza antrenamente militare, care vor incepe maine, 1 martie. Totodata, Potrivit Ministerului rus al Apararii, regimul de la Kiev și-a intensificat pregatirile pentru o provocare cu o invazie a Transnistriei, informeaza tass.ru .

- Așa zisul minister al apararii de la Tiraspol anunța inceperea recrutarilor in randul ”pacificatorilor” din Transnistria. Astfel, incepand cu 1 martie, timp de trei luni, barbați apți pentru serviciul militar, cu varste de pana la 55 de ani, vor participa la cantonamentul contingentului de ”pacificatori”.…

- Ministerul Apararii de la Chisinau a transmis, vineri, ca „nu exista amenintari directe la adresa securitatii militare a statului", dupa ce Moscova a acuzat din nou Ucraina ca pregateste o „invazie" in Transnistria si a avertizat ca orice amenintare la adresa soldatilor rusi de acolo va declansa o riposta…

- UPDATE 12:02 - Vizita-surpriza a lui Joe Biden la Kiev . Este prima vizita in Ucraina de la inceperea razboiului, la 24 februarie 2022.More footage of Biden in #Kyiv , walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023 UPDATE 11:40 Kremlinul…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie cu ochii in patru și sa sesizeze imediat eventualele semnale de destabilizare a situației in stanga Nistrului, din partea Moscovei, dupa ce Parlamentul a votat in doua lecturi amendamente la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru separatism,…

- Presa pro-guvernamentala de la Kiev face analize și sugereaza ca o eventuala infrangere a Rusiei in razboiul declanșat contra Ucrainei ar trebui sa insemne inclusiv lichidarea Transnistriei pro-ruse.Razboiul a distrus lanțul de contrabanda iar membrii regimului separatist de la Tiraspol au inceput isteria…

- Așa zisul ”ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat ca ”militarizarea și inarmarea nu este o decizie buna și constructiva”, dupa ce Chișinaul a anunțat ca va primi transportoare blindate de tip Piranha din partea Germaniei.”Nu exclud ca aceasta tehnica va aparea in apropierea…

- Sambata, la ora 13.00, Romania a inceput sa transporte gaze in Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni-Chișinau. Peste cateva ore, ministrul moldovean al Infrastructurii, Andrei Spanu, a anunțat ca Chișinaul cedeaza Transnistriei (stanga Nistrului), cel puțin in luna decembrie, toate cele 5,7 milioane…