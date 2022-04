Transnistria a convocat mobilizarea barbatilor apti de lupta Ministerul Apararii de la Tiraspol a convocat mobilizarea tuturor barbatilor cu varste cuprinde intre 18 și 55 de ani „la o intalnire speciala pentru suplinirea contingentului de mentinere a pacii”, potrivit unui document din partea acestei instituții catre șefii administrațiilor locale din regiunea separatista transnistreana. Scrisoarea dateaza inca din urma cu o saptamana, din 21 aprilie, inainte ca incidentele recente cu bombe sa aiba loc, relateaza publicația Ukrainskaia Pravda. In document se precizeaza ca scopul intalnirii este „asigurarea in proporție de 100% a personalului contingentului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

