Transnistrenii vor putea pleca peste hotare cu mașinile proprii CHIȘINAU, 1 sept – Sputnik. Din 1 septembrie se preconizeaza lansarea în regim de testare a punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din regiunea transnistreana. Cele doua puncte de înmatriculare își vor avea sediile în orașele Tiraspol si Râbnița. La 1 septembrie, începând cu ora 12.00, în orașul Tiraspol va avea loc lansarea în regim de testare a activitații punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport. © Sputnik / Rodion PROCAMașinile din Transnistria vor putea traversa hotarul Republicii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

