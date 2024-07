Stiri pe aceeasi tema

- Avem imagini exclusive de la nunta Elenei si a lui Ianis Hagi, de la Palatul Știrbey. Cei doi miri si invitatii lor au dansat pe melodiile lui Smiley. S-au distrat pana dimineata, iar la finalul petrecerii au taiat un tort alb urias, cu mai multe etaje

- Ziua de ieri a fost una cu totul si cu totul speciala pentru Elena si Ianis Hagi, cei doi tineri unindu-si destinele in fata lui Dumnezeu, dar si a familiilor lor si a prietenilor, intr-un cadru de poveste de la Domeniul Stirbey Voda.

- Unul dintre cele mai importante subiecte de discutie la Nunta Anului este evident Romania si calificarea la Mondial - capitanii Romaniei la ultimele 3 turnee finale ale World Cup, Hagi si Popescu sunt inconjurati de jucatorii din nationala de astazi, cea care a reusit prima victorie la Euro dupa 24…

- Chef Orlando Zaharia a dezvaluit cateva detalii despre preparatele de care se vor bucura invitații de la nunta lui Ianis și a Elenei Hagi. Antena transmite in exclusivitate imagini cu pregatirile pentru nunta și mai ales imagini de la evenimentul de pe 14 iulie 2024.

- Maine, pe 14 iulie, Ianis Hagi și soția lui, Elena, iși vor uni destinele și in fața lui Dumnezeu. Se anunța un eveniment cu clasa, stabilit in cele mai mici detalii de șase luni. Fotbalistul se pregatește intens și de un alt capitol important in cariera lui: calificarea la mondiale.

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie, iar nunta va avea loc intr-un loc de poveste din Buftea. Ianis și Elena Hagi se pregatesc sa iși jure iubire veșnica in fața lui Dumnezeu duminica, pe 14 iulie, in cadrul unui eveniment fastuos ce va avea loc pe Domeniul Știrbey Voda.…

- Cu Ianis Hagi capitan in premiera, nationala Romaniei nu a reusit sa castige ultimul amical inainte de EURO. Ianis Hagi, Coman si Mihaila au ratat marile ocazii ale meciului, ȋntr-o confruntare care s-a impus ca lider de audienta la nivelul tuturor catego

- Aventura transformarilor a continuat aseara la Antena 1, cu personaje pe masura concurentilor, muzica live și multa voie buna. Cea de-a zecea gala a celui de-al 20-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost caștigata aseara de catre Jo si Liviu, cu o super transformare si o piesa in limba finlandeza.