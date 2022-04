Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Borussia Dortmund si RB Leipzig a putut fi urmarit pe teritoriul Rusiei doar pret de 13 minute. Televiziunea care transmitea partida de fotbal a luat decizia de a intrerupe brusc imaginile din cauza mesajelor pro Ucraina.

- Meciul dintre Borussia Dortmund și RB Leipzig a putut fi urmarit pe teritoriul Rusiei doar preț de 13 minute (!). Televiziunea care transmitea partida a luat decizia de a intrerupe brusc imaginile.

- Purtatorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a recunoscut ca Rusia nu a atins înca niciunul dintre obiectivele sale militare în Ucraina și a refuzat sa nege ca Moscova ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, scrie Replicamedia.md. Într-un interviu…

- Intrebat daca are incredere in Putin și poate face un compromis cu președintele Rusiei pentru a opri razboiul, Zelenski spune ca nu are. „Poți avea incredere in Putin?”, a fost intrebat Zelenski, care a raspuns: „Nu, am incredere doar in familia mea.”Dar Zelenski a atras atenție ca pentru incetarea…

- Meciurile din Premier League nu vor mai fi transmise pe teritoriul Rusiei. Decizia vine in urma invaziei ordonate de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei. Rusia a fost deja izolata in sportul mondial, iar pedepsele continua sa curga. Premier League și English Football League au decis sa anuleze contractul…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, 55 de ani, a transmis sambata seara, 26 februarie, intr-un comunicat postat pe site-ul clubului Chelsea Londra , ca incredinteaza conducerea gruparii londoneze administratorilor fundatiei clubului. Mutarea vine pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina. „In cei aproape…

- Forțele nucleare strategice ale Rusiei au organizat sambata exerciții supravegheate de președintele Vladimir Putin. Washingtonul a acuzat trupele ruse adunate in apropierea graniței cu Ucraina ca avanseaza și ca sunt „pregatite sa loveasca”. Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croaziera…

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…