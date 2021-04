Transilvania Pitch Stop: start înscrieri pentru ediția 2021 Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj din Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Rusia, Moldova, Grecia, Turcia și Georgia. Aplicațiile pot fi depuse online pana pe 3 iunie 2021, fiind necesara crearea unui cont pe platforma eventival.eu: https://vp.eventival.com/tiff/2021 In cadrul platformei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

