Transilvania moderna si sustenabila: cum optimizeaza city managerii orasele pentru locuitorii din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, Deutsche Bank face o analiza a costurilor in marile orașe ale lumii, luand in calcul prețurile alimentelor și serviciilor, dar și cel al utilitaților, al transporturilor sau al apartamentelor. Unul dintre factorii pe care banca germana ii analizeaza este acela al caștigurilor lunare ale…

- Primaria orasului Straseni a beneficiat de trei milioane de lei pentru extinderea retelei de iluminare stradala din localitate. Banii au fost obtinuti în cadrul Programului de granturi ”Infrastructura sociala si eficienta energetica 2018”, finantat de Banca Germana…

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) ca fosta regiune ucraineana Crimeea apartine Rusiei deoarece locuitorii vorbesc limba rusa, afirma surse citate de site-urile Buzzfeed News si Axios.com.

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) ca fosta regiune ucraineana Crimeea apartine Rusiei deoarece locuitorii vorbesc limba rusa, afirma surse citate de site-urile Buzzfeed News si Axios.com. - continua -

- Cu doar o zi inainte de inceputul verii, in regiunea Kirov din Rusia a nins.Locuitorii spun ca au fost suprinsi sa vada fulgi in aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile, in regiune se asteapta ingheturi.

- Parcarile vor fi construite in zonele de blocuri ale comunei Prundu Bargaului din județul Bistrita-Nasaud, scrie adevarul.ro. Acestea vor fi dispuse pe parter si etajul 1. In total, 170 de locuri de parcare. „Intr-unul din blocuri avem 136 de apartamente si fiecare familie are cate…

- Locuitorii din Regiunea de Nord-Est, care vor sa ajunga in aceasta perioada la malul Marii Negre, au de facut un ocol prin Capitala si asta pentru ca trenurile de la Iasi si Suceava spre Mangalia au fost anulate.

- Locuitorii din unele tari, precum Marea Britanie, sunt renumiti pentru bunele maniere, insa o noua cercetare sugereaza ca este posibil sa nu spunem "multumesc" la fel de des cum s-ar crede, informeaza miercuri Press Association. Oamenii de stiinta au dezvaluit ca o disponibilitate "tacita" de a coopera…