- Informatiile despre Radu cel Frumos (Szep Radu in maghiara) sunt abundente in alte limbi. Totusi, data nasterii sale e incerta. Era fie din aceeasi mama ca si Vlad III, fie din mame diferite (ambele insa printese moldovence). Pare a se naste la Iasi intre 1435-1439. Probabil in 1437. Creste in fortareata…

- Munții Apuseni au fost incluși in topul celor mai frumoase și spectaculoase locuri din Europa, alaturi de Valea Loarei din Franța și Zagori, Grecia. „Parte din lanțul Carpaților, Apusenii sunt... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Operatorii de turism din Republica Moldova și Ucraina au discutat vineri la Orhei despre crearea a patru rute turistice care sa conecteze Ucraina și Republica Moldova. Proiectul iși propune promovarea turismului din bazinul Nistrului și face parte dintr-un program UE al carui scop este consolidarea…

- Muzeul Civilizatiei Urbane din Brasov gazduieste o foarte interesanta expozitie de palarii. Pe langa modelele celebre care se purtau acum un secol la Brasov, putem intalni si cateva care apartin de uniforme.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, la o adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: 53…

- Meteorologii continua sa ne dea vești proaste, semn ca vremea nu are de gand sa se imbuneze in orele urmatoare. Astfel, in urma cu scurt timp, au fost emise 2 noi avertizari Cod Galben și portocaliu, valabile pana maine in Transilvania, Moldova, Maramureș, local in Oltenia și Muntenia. Fenomene vizate: instabilitate…

- Proiectarea autostrazii Fagaraș - Brașov RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Ministrul transporturilor, Catalin Drula, a participat, luni, la semnarea contractului pentru proiectarea autostrazii Fagaraș - Brașov, o investiție abandonata de peste 10 ani. Contractul a fost semnat între…

- Stațiunea de interes local Colibița a fost de mai multe ori vedeta unor scandaluri. Ceea ce a ieșit la iveala cu respectivele ocazii sunt tarele administrației județene și locale, lipsa de interes privind turismul in interesul turistului, lipsa canalizarii și a aducțiunilor de apa, lipsa unei oferte…