Stiri pe aceeasi tema

- Noua hoteluri din Eforie Sud si Eforie Nord, precum si alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitatie in perioada urmatoare, in urma deciziei fondului de investitii Transilvania Investments de a-si repozitiona portofoliul pe care il detine in sectorul ospitalitatii. Propunerea va fi…

- Transilvania Investments detine in prezent, prin companiile de turism din portofoliu, peste 8.000 de camere de hotel in intreaga tara, sectorul ospitalitatii acoperind 25% din portofoliul fondului. ”Noua importante hoteluri din Eforie Sud si Eforie Nord, precum si alte active de pe litoralul romanesc,…

- Noua importante hoteluri din Eforie Sud și Eforie Nord, precum și alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitație in perioada urmatoare, in urma deciziei Transilvania Investments de a-și repoziționa portofoliul pe care il deține in sectorul ospitalitații. Propunerea va fi discutata…

- Noua importante hoteluri din Eforie Sud si Eforie Nord, precum si alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitatie in perioada urmatoare, in urma deciziei Transilvania Investments de a si repozitiona portofoliul pe care il detine in sectorul ospitalitatii.Propunerea va fi discutata in…

- Cel mai recent sondaj de piața facut de LitoralulRomanesc.ro pe un eșantion de 4.000 de romani arata ca 87% din turiști iau in calcul un sejur la Constanța pentru vacanța vara viitoare, dar pe o perioada mai scurta de timp.Peste jumatate au spus ca sunt dispuși sa plateasca mai mult pentru sejur, iar…

- Cel mai recent sondaj de piața facut de LitoralulRomanesc.ro pe un eșantion de 4.000 de romani arata ca 87% din turiști iau in calcul un sejur la Constanța pentru vacanța vara viitoare, dar pe o perioada mai scurta de timp.Peste jumatate au spus ca sunt dispuși sa plateasca mai mult pentru sejur, iar…

- Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce, ani la rand, v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

- ”Hotelurile din statiunile de la Marea Neagra vor fi ocupate aproape in totalitate la finalul acestei saptamani, cand vom avea un weekend prelungit datorita zilei libere de Sfanta Maria, sarbatorita luni, pe 15 august”, arata datele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de…