- Societatea I&C Transilvania Construcții SRL angajeaza pentru Stația de sortare din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj: Sudor Muncitor necalificat Mai multe detalii se pot obține la numarul de telefon: 0745 849 491. Ne poți trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail [email protected] sau il…

- Inspecția Muncii a desfașurat recent doua campanii de control privind respectarea masurilor necesare pentru asigurarea securitații și protecției lucratorilor din industria miniera și de la unitațile de producere a energiei electrice. In perioada, 27 ianuarie – 27 februarie 2023, in toate județele in…

- Societatea comerciala Daghemana angajeaza la Campia Turzii: » șofer categoria D » ajutor bucatar » manipulant marfa Cei interesați pot suna la: 0722.246.231. Articolul Daghemana angajeaza la Campia Turzii: Manipulant marfa, Ajutor bucatar și Șofer categoria D apare prima data in TurdaNews .

- Societatea comerciala Daghemana angajeaza la Campia Turzii: » șofer categoria D » ajutor bucatar Cei interesați pot suna la: 0722.246.231. Articolul Daghemana angajeaza la Campia Turzii: Ajutor bucatar și Șofer categoria D apare prima data in TurdaNews .

- Astazi, 26 Ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii – I.P.J. Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au efectuat 16 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Sibiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza deteriorarea, modificarea,…

- Un barbat a decedat pe strada, la Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Mihai Viteazu. Barbatul a fost acoperit cu folie, iar polițiștii locali stau langa el. Deocamdata nu exista alte informații despre acest incident, dar vom reveni cu amanunte dupa ce Poliția (IPJ Cluj) ne va transmite…

- Parlamentarii USR Cluj considera ca județul Cluj trebuie sa beneficieze de mai mulți bani, pentru investiții, pentru a se putea dezvolta mai bine. In lista celor peste 100 de amendamente la bugetul de stat, insa, se regasește o singura localitate din zona Turzii: Mihai Viteazu. ”Bugetul de stat pe 2023…